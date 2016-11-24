“هيئة الإحصاء”: 45 ساعة أسبوعيا متوسط عدد ساعات العمل في المملكة خلال الربع الثالث 2016

أظهرت بيانات مسح القوى العامة للربع الثالث 2016 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن متوسط عدد ساعات العمل في المملكة بلغ 45 ساعة أسبوعياً.

ووفقاً للمسح، فإن مجال التعليم جاء الأقل من حيث عدد ساعات العمل بنحو 35.2 ساعة أسبوعيا، وبلغ عدد العاملين فيه نحو 1.3 مليون شخص.

وجاء نشاط الإقامة والخدمات الغذائية الأعلى ﺒ53 ساعة عمل أسبوعياً، وبلغ عدد العاملين فيه 382.3 ألف موظف.

وفيما يلي جدول لمتوسط عدد ساعات العمل في السعودية حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث 2016، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء:

متوسط ساعات العمل في السعودية حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث 2016 النشاط الاقتصادي عدد العمالة(ألف) متوسط الساعات الأسبوعية متوسط الساعات اليومية* الزراعة والغابات وصيد الأسماك 560.0 42.5 8.5 التعدين واستغلال المحاجر 171.5 44.5 8.9 الصناعات التحويلية 1061.7 48.2 9.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 82.2 41.8 8.4 إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها 49.3 43.4 8.7 التشييد 2012.0 49.2 9.8 تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 1780.5 50.9 10.2 النقل والتخزين 435.3 46.0 9.2 أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 382.3 53.0 10.6 المعلومات والإتصالات 135.0 43.0 8.6 الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 143.3 41.8 8.4 الأنشطة العقارية 107.7 41.3 8.3 الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 199.1 45.4 9.1 أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 325.2 46.8 9.4 الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 1873.8 38.3 7.7 التعليم 1272.2 35.2 7.0 أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 552.8 42.0 8.4 الفنون والترفيه والتسلية 26.5 44.0 8.8 أنشطة الخدمات الأخرى 223.1 47.6 9.5 أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة 974.3 50.8 10.2 أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 8.7 40.1 8.0 المجموع 12376.7 45.0 9.0