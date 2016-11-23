خادم الحرمين الشريفين يدشن مشاريع جامعة الملك فهد

تشهد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمنطقة الشرقية تدشين مشاريع المرحلة الثانية من تطوير المدينة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تضمنت مشاريع المرافق الأكاديمية والسكنية والمساندة بتكلفة إجمالية للمشاريع بلغت 2,7 مليار ريال.

وقد تمكنت الجامعة، بتوفيق من الله، ثم بدعم سخيّ وتوجيه دائم من الحكومة الرشيدة من استكمال تطوير البنية الأساسية والمرافق الحيوية المساندة بتنفيذ حزمة من المشاريع التي تساعدها على التميّز والمنافسة العالمية، وبما يواكب النهضة التعليمية الشاملة التي تعيشها المملكة، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتضمنت المشاريع الإنشائية، التي اكتملت وتم استلامها مؤخراً، مشاريع المدينة الأكاديمية حيث أتمت الجامعة تنفيذ مبان أكاديمية للكليات و العمادات المساندة ومنشآت خدمية جديدة وهي مبنى عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلاب، مبنى كلية الحاسب الآلي، توسعة كلية الهندسة، مبنى مركز تقنية المعلومات، مجمع السنة التحضيرية، وذلك بهدف دعم وتعزيز العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.

كما استكملت الجامعة المدينة السكنية لهيئة التدريس ببناء 390 فيلا ووحدة سكنية و 8 عمائر تتضمن 90 وحدة سكنية وإنشاء المركز الاجتماعي والترفيهي لتوفير البيئة الجامعية المناسبة لهم ولأسرهم وزيادة عطائهم ونتاجهم العلمي.

كما انتهت الجامعة من استكمال بناء المدينة السكنية للطلاب، المتكاملة في مكوّناتها الأساسية ومرافقها الخدمية، والتي تم تنفيذها على خمس مراحل وهي47 عمارة سكنية تستوعب 8 آلاف طالب، 4 مساجد، 6 مبان اجتماعية، 5 مبان مواقف مظللة تستوعب 6 آلاف سيارة، المركز التجاري الترفيهي، 19 محطة انتظار حافلات لنقل الطلاب، بهدف توفير بيئة طلابية تحفزهم على التعلم والتفوق.

كما نفذت الجامعة عدداً من مشاريع المرافق الخدمية المساندة والمباني الإدارية والتي تكمل البنية الأساسية للمدينة الجامعية تأسيس المرحلة الأولى من البنية التحتية لوادي الظهران للتقنية، تطوير منظومة محطات المياه المحلاة، تطوير مرافق شاطئ الجامعة ومعامل الأبحاث.