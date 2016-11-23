 الرياض المالية: “الاتصالات السعودية” الخيار الآمن في قطاع الاتصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الرياض المالية: “الاتصالات السعودية” الخيار الآمن في قطاع الاتصالات

الرياض المالية: “الاتصالات السعودية” الخيار الآمن في قطاع الاتصالات
المناطق_متابعات

قالت شركة “الرياض المالية” إنها تؤمن بجاذبية قطاع الاتصالات السعودي في ظل التغيرات والتطورات الحالية، مبينة أن أسس القطاع في مرحلة تحول.
وبينت أنها ترى أن شركة “الاتصالات السعودية” الخيار الاستثماري الآمن في القطاع نظرا لقوة مركزها المالي وتعهدها بتوزيعات ربعية بمقدار 1 ريال للسهم، بالإضافة على تركيزها على التوسعات.
وتوقعت أن يتم البدء بتقديم خدمات جديدة في الوقت الذي تتأرجح فيه الحصص السوقية للخدمات المقدمة حاليا، مبينة أن منح الرخصة الموحدة يمثل حلا لأحد أهم المشاكل الرئيسية لشركة “زين” وفرصة للعودة لشركة “موبايلي”متوقعة عودتها للربحية في العام القادم.

وأشارت إلى أن عملية بيع الأبراج والرخصة الموحدة واحتمالية رفع رأس مال شركة “زين” قد يمثلون الحجر الأساسي لعملية التحول للشركة، متوقعة أن تقوم “زين” برفع رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والتي ستستخدم بشكل جزئي لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وأبقت “الرياض المالية” على توصيتها بالشراء لشركة “الاتصالات السعودية” وبالحياد لـ”موبايلي” عند سعر مستهدف 73 ريالا للسهم و26 ريالا للسهم على التوالي، فيما رفعت توصيتها إلى الشراء لـ”زين” عند سعر مستهدف 13 ريالا للسهم.

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