 “صحافتنا بين المهنيين و الدخلاء” محاضرة لـ ”رئيس تحرير المناطق” بثقافية المجاردة | صحيفة المناطق الإلكترونية
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“صحافتنا بين المهنيين و الدخلاء” محاضرة لـ ”رئيس تحرير المناطق” بثقافية المجاردة

“صحافتنا بين المهنيين و الدخلاء” محاضرة لـ ”رئيس تحرير المناطق” بثقافية المجاردة
المناطق_المجاردة

تحت رعاية محافظ المجاردة الاستاذ عبدالله ين سعد الرعيني أقامت اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة التابعة للنادي أبها الأدبي مساء أمس الأربعاء 23 / 2 / 1438هـ محاضرة بعنوان” صحافتنا بين المهنيين و الدخلاء ” للإعلامي الأستاذ محمد علي دوسري العسيري رئيس تحرير جوال و صحيفة المناطق الإلكترونية في مقر اللجنة ، وأدار المحاضرة الأستاذ وليد الشهري .
بدأت المحاضرة بمقدمة تعريفية عن الإعلامي محمد علي دوسري العسيري الذي سبق و أن عمل “إعلامياً” في العديد من وسائل الإعلام المختلفة، حيث بدأ بصحيفة الجزيرة ثم معداً بمجموعة MBC ومراسلاً لإذاعة MBC FM وروتانا خليجية، ومديراً للعلاقات العامة والإعلام بمجلس التنمية السياحية في عسير، ومديراً للتحرير بعدد من الدوريات ببعض الجهات الحكومية، ثم مديراً لتحرير جوال منطقة عسير قبل أن يتم تكليفه رئيساً لتحرير صحيفة وجوال المناطق.
ثم انتقل المايكرفون الى ” العسيري ” الذي انطلق متحدثاً عن أهمية الصحافة والإعلام والدور الذي يقع على عاتق الاعلاميين في توصيل الرسالة التي يحملونها الى الجمهور، مشددا على أن يكون الصحفي متحليا بأخلاقيات المهنة ليتميز عن غيره , كما أوضح بأن الصحفي يجب أن يكون ناقلا للحدث وليس طرفا فيه، ومؤكدا على دور التدريب الجيد للإعلاميين والصحفيين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإعلامية والمهنية.
بعدها بدأت المداخلات من الحضور حيث أجاب ” العسيري ” على استفساراتهم الإعلامية وفي ختام المحاضرة قدم محافظ المجاردة درعا تذكاريا للضيف كما قدم الاستاذ عبدالله شاكر هدية خاصة , عقب ذلك توجه الجميع لقرية ربوع بلادي التراثية لتناول طعام العشاء

 

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