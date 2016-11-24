 الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر بعفيف في وقت قياسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر بعفيف في وقت قياسي

الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر بعفيف في وقت قياسي
المناطق_الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان عن تمكن شرطة المنطقة ممثلة بشعبة دوريات أمن المحافظات بمحافظة عفيف من ضبط احد الجناة (سعودي في العقد الرابع من العمر) في وقت قياسي إثر قيامة بإطلاق النار من سلاح ناري على احد الأشخاص لخلاف سابق بينهما .
وبسماع أقواله المبدئية أقر بما نسب إليه، جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص و تحريز سلاح الجريمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمحافظة لاستكمال الإجراءات النظامية حسب الاختصاص

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