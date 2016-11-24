 “العمران” تخارجت من حصتها البالغة 5.7% في “المراعي” مقابل 2.7 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

زيارة الملك تدفع مسيرة “رؤية المملكة 2030” وتعزز مسيرة التنمية وتترجم قيم التلاحم الجنايات تقضي بحبس «أبو رفعة» 5 سنوات مع الشغل إلى متى يا عرب!؟ وزارة العمل تلزم منشأة نظافة بعنيزة بسداد أجور متأخرة لـ 150 عاملاً أمانة عسير: الفسح لعدد من المجمعات الطبية لاستخراج شهادات صحية صيدلة جامعة الملك خالد تطلق برنامجا توعويا وتثقيفيا عن الأدوية “إخاء” تبرم اتفاقية تدريب منتهي بالتوظيف مع “أسواق التميمي” “بر أبها” تدعم دار ناقهي الصحة النفسية بأبها بحافلة حديثة مدارس عسير تحتفل بيوم الجودة في التعليم “العمران” تخارجت من حصتها البالغة 5.7% في “المراعي” مقابل 2.7 مليار ريال تفعيل برنامج التحول المؤسسي لتحقيق رؤية المملكة 2030 بمستشفى الملك فيصل بمكة بالإسماء ” التعليم “: تصدر قرار تعيين 4940 معلمة على المستوى الرابع

“العمران” تخارجت من حصتها البالغة 5.7% في “المراعي” مقابل 2.7 مليار ريال

“العمران” تخارجت من حصتها البالغة 5.7% في “المراعي” مقابل 2.7 مليار ريال
المناطق_الرياض

باع الأمير سلطان بن محمد سعود الكبير آل سعود 5% من أسهم شركة المراعي في صفقة خاصة، تم تنفيذها في البورصة السعودية أمس الأربعاء، لتنخفض حصته من نحو 29% إلى 23.7%.

وهذه هي الصفقة الخاصة الثانية التي تشهدها شركة المراعي في اليومين الماضيين، بعد تخارج شركة عمران العمران وشركاه المحدودة من حصتها البالغة نحو 5.7% في شركة المراعي، أي ما يعادل 45.6 مليون سهم بقيمة تصل إلى 2.7 مليار ريال.

وما زالت مجموعة صافولا المالك الأكبر في “المراعي” بنسبة 36.5%، فيما لم تتضح هوية المشتري من شركة العمران والأمير سلطان بن محمد سعود.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>