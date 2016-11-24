مدارس عسير تحتفل بيوم الجودة في التعليم

احتفلت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير “بنين بنات ” ، وعموم الإدارات والأقسام بيوم الجودة في التعليم ،المصادف ليوم الخميس الرابع والعشرين من شهر صفر الجاري .

وأوضح مدير ادارة الجودة الشاملة بتعليم عسير الأستاذ أحمد معافا ، أن فعاليات الاحتفال تضمنت اقامة معارض ، وورش عمل ، ومسابقات طلابية لنشر ثقافة الجودة وتفعيلها في برامج التعليم وصولا إلى الجودة في الأداء ،لافتاً إلى أنه تم رصد العديد من التجارب والمبادرات النوعية في الميدان ، وسيتم الإفادة منها وتعميمها ، مقدما شكره وتقديره للإدارات والأقسام وقادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الجودة ، لقاء جهودهم لتفعيل المناسبة وتحقيق أهدافها .

يذكر أنه تم تنفيذ البرنامج لهذا العام تحت عنوان “الجودة التزام وعزم وإتقان وحزم”