 مدارس عسير تحتفل بيوم الجودة في التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مدارس عسير تحتفل بيوم الجودة في التعليم

مدارس عسير تحتفل بيوم الجودة في التعليم
المناطق_عسير

احتفلت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير “بنين بنات ”  ، وعموم الإدارات والأقسام بيوم الجودة في التعليم ،المصادف ليوم الخميس الرابع والعشرين من شهر صفر الجاري .

 وأوضح مدير ادارة الجودة الشاملة بتعليم عسير الأستاذ أحمد معافا ، أن فعاليات الاحتفال  تضمنت اقامة معارض ، وورش عمل ، ومسابقات طلابية لنشر ثقافة الجودة وتفعيلها في برامج التعليم وصولا إلى الجودة في الأداء ،لافتاً إلى أنه تم رصد  العديد من التجارب والمبادرات النوعية في الميدان ، وسيتم الإفادة منها وتعميمها ، مقدما شكره وتقديره للإدارات والأقسام وقادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الجودة ، لقاء جهودهم لتفعيل المناسبة وتحقيق أهدافها .

 يذكر أنه تم تنفيذ البرنامج لهذا العام تحت عنوان “الجودة التزام وعزم وإتقان وحزم”

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