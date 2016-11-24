 “بر أبها” تدعم دار ناقهي الصحة النفسية بأبها بحافلة حديثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“بر أبها” تدعم دار ناقهي الصحة النفسية بأبها بحافلة حديثة

“بر أبها” تدعم دار ناقهي الصحة النفسية بأبها بحافلة حديثة
المناطق_أبها

بدعم من جمعية البر بأبها سلم أمين عام الجمعية الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس دار ناقهي الصحة النفسية بأبها حافلة جديدة سعة ثلاثين راكباًً لخدمة نزلاء الدار وقد استلم مفتاح الحافلة بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية سعادة الأستاذ منصور بن علي بن مزهر المشرف العام لدار ناقهي الصحة النفسية بأبها .

عقب ذلك قدم “بن مزهر ” شكره وتقديره لأمين عام الجمعية نظير الجهود المبذولة وما تقدمه بر أبها من برامج اجتماعية وخيرية جليلة تدل على الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع عموما ودار ناقهي الصحة النفسية بأبها خصوصا وتنم عن تعزيز العمل الاجتماعي المشترك في المنطقة .

من جهته أفاد ” بن فحاس ” بأن ما تقدمه الجمعية من أعمال وبرامج تخدم المجتمع وفئاته تأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من سمو أمير منطقة عسير رئيس الجمعية – حفظه الله ، مهيبا بأهل الفضل والإحسان مساندة الجمعية بما تقدم من برامج ومشاريع خيرية و اجتماعية .

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