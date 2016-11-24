“إخاء” تبرم اتفاقية تدريب منتهي بالتوظيف مع “أسواق التميمي”

أبرمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” صباح اليوم اتفاقية تعاون مع شركة أسواق التميمي المحدودة، وذلك في مقر الإدارة العامة بالرياض، حيث وقع الاتفاقية من “إخاء” المدير العام التنفيذي الأستاذ همام بن ناصر بن جريّد، ومن “أسواق التميمي” مدير الموارد البشرية في المنطقة الوسطي الأستاذ عبدالله سليمان السالم.

وتقضي اتفاقية التعاون على أن تعمل شركة أسواق التميمي المحدودة على إقامة دورات تدريبية منتهية بالتوظيف وفق العروض والمزايا المتفق عليها، وأن تعمل “إخاء” على تقديم عدد (غير محدد) من الأبناء في فروع الرياض، القصيم، والشرقية للوظائف، على أن تتولى حثهم وتشجيعهم للوظائف وحضور الدورات التدريبية.

كما اتفق الطرفان على إمكانية إقامة “أسواق التميمي” برامج تدريبية وتنموية تخدم الأبناء حسب برامج خدمة المجتمع التي يتم تنفيذها خلال العام، كما اتفقا على تكرار هذه الاتفاقية وتعميمها بقية فروع “إخاء” في المملكة حسب الفروع المتوفر لـ “أسواق التميمي” بعد التنسيق والترتيب بين الطرفين.

من جهته، أكد همام بن جريّد حرص “إخاء” على عقد الشراكات والاتفاقية الرامية لمصلحة أبنائها وفتياتها والمتمثلة في تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم للحصول على الوظائف المناسبة، مثمناً مبادرة شركة أسواق التميمي المحدودة في هذه الاتفاقية، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على الشركة ودعمهم المتمثل في توقيع اتفاقية التعاون لخدمة أبنائهم الشباب