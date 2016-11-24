صيدلة جامعة الملك خالد تطلق برنامجا توعويا وتثقيفيا عن الأدوية

دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، البرنامج التوعوي التثقيفي بالأدوية واستخداماتها، تحت شعار (دواؤك… نهتم به)، وهو مجموعة من المحاضرات والمعارض المصاحبة التي من شأنها توصيل الحد الأدنى من المعلومات عن بعض أنواع الأدوية والمستحضرات العشبية التي يكثر استخدامها لدى المجتمع والطرق الصحيحة لاستخدامها وتخزينها، وذلك بالبهو الرئيسي للجامعة.

وبين عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري أن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي نصت على (تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين)، و(تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي)، وقال” يأتي هذا البرنامج حرصا من كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد على تحقيق الدور المنوط بها في خدمة المجتمع، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب التوعوية والتثقيفية التي تعزز ما يمس صحة المواطن من وقاية وعلاج وتوعية”.

وكان البرنامج انطلق في أولى محطاته يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 24 ـ 25 / 1 /1438هـ، بزيارة ثانوية أبها الأولى (بنين)، ومدارس الرواد الأهلية بالقاعدة الجوية في خميس مشيط (بنات)، وقد تم تقديم محاضرة تثقيفية بعنوان (اعرف أكثر عن الدواء)، إلى جانب ركن توعوي مصاحب يستعرض الاستخدام الأمثل لبعض الأدوية والتوعية بالأضرار الجانية المحتملة وطرق تخزينها المناسبة.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى توعية وتثقيف المواطن والمقيم بالمفاهيم الصحيحة عن الدواء من استخدام وحفظ، وكذلك الحماية من الجوانب السلبية لاستهلاك الأدوية والمستحضرات العشبية، كما يستهدف القطاعات الحكومية المختلفة، كالمدارس، والجمعيات الخيرية، والدور الاجتماعية، وكذلك دُشن الوسم المصاحب للفعاليات بعنوان # دواؤك _نهتم _به، والذي لاقى تفاعلا ومشاركة عدد من المختصين والمختصات في مجال الصيدلة، ويرعى البرنامج شركة النهدي الطبية، التي سبق وأن وقعت اتفاقية مع جامعة الملك خالد، ممثلة في كلية الصيدلة، والتي من بنودها تقديم خدمة تثقيفية للمجتمع.