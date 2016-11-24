أمانة عسير: الفسح لعدد من المجمعات الطبية لاستخراج شهادات صحية

عقدت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص اجتماعاً مع عدد من المنشآت الصحية والمجمعات الطبية بمقر الأمانة لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالشهادات الصحية وآلية استخراجها وفق الآلية النظامية التي تسهل على المستفيد سرعة استخراجها .

أوضح ذلك م. عبدالعزيز الرمثي مدير عام الرخص والرقابة الشاملة وأكد أن الاجتماع تمخض عن عدد من الإجراءات المهمة والمحورية التي تصب في مصلحة المستفيد من هذه الخدمة ، وأشار الرمثي إلى أنه أصبح بإمكان المراكز الصحية والمجمعات الطبية المرخصة والمؤهلة لإخراج الشهادات الصحية للعمالة الوافدة وفق النظام وبعد إجراءات الكشف الطبي الكامل للعامل ، وسيتم تعميم هذا المشروع لبقية البلديات بالمنطقة .

من جهته أوضح مدير الرخص الفنية خالد الأسمري أنه تم الفسح حالياً لأكثر من 10 منشآت صحية لإصدار هذه الشهادات ، وسيزيد هذا العدد خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة لبحث كفاءة وأهلية هذه المنشآت ، وقال الأسمري بأن الأمانة كان لها العديد من المبادرات والربط الإلكتروني مع عدد من الإدارات الحكومية الخدمية والتي تسعى لتذليل كافة الصعوبات وتختصر الوقت لدى المستفيد لتقديم خدمة تليق به .