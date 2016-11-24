وزارة العمل تلزم منشأة نظافة بعنيزة بسداد أجور متأخرة لـ 150 عاملاً

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في مكتب العمل بمحافظة عنيزة، منشأة في مجال النظافة بالمحافظة بسداد أجور متأخرة لـ 150 عاملاً لديها، إضافة إلى دفع بعض المستحقات المالية لعامليها.

ووقفت ميدانيا فرق التفتيش بالمحافظة، على موقع المنشأة المخالفة، حيث التقت العمالة المتضررة، كما ألزمت الفرق الميدانية القائمين على المنشأة بدفع الأجور المتأخرة بشكل عاجل.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه المنشآت المتأخرة في صرف أجور عامليها، مشددة في الوقت ذاته على استمرار حملات التفتيش للتحقق من تطبيق أنظمة العمل، بما في ذلك متابعة سير صرف الأجور من خلال الزيارات الميدانية وبرنامج حماية الأجور، الذي يعد إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور.

ويعمل برنامج حماية الأجور، على تقليص المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، كما يساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل والمنشأة.

إلى ذلك دعت الوزارة عملاءها كافة إلى الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الموقع الإلكتروني «معا للرصد» على الرابط www.rasd.ma3an.gov.sa، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث ستتعامل الوزارة فورًا مع البلاغات التي تتعلق بنظام العمل و كذلك القرارات والتعليمات المرتبطة به.