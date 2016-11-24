 رئيس “تراحم جازان” يستقبل المدربة الإماراتية الخزعلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رئيس “تراحم جازان” يستقبل المدربة الإماراتية الخزعلي

رئيس “تراحم جازان” يستقبل المدربة الإماراتية الخزعلي
المناطق_جازان
أستقبل  رئيس لجنة رعاية السجناء والمُفرَج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان أ.  علي بن موسى زعلة اليوم الخميس  سيدة الأعمال الإماراتية سهيلة بنت عبدالمحسن  الخزعلي- الخبيرة في مجال حياكة وإنتاج وتسويق  السجاد اليدوي- بمناسبة انتهاء زيارتها للمنطقة، بعد أن قامت بتنفيذ دورة تدريبية لزوجات وبنات النزلاء والنزيلات لمدة خمسة أيام، بالتعاون والتنسيق مع جمعية البر الخيرية في محافظة أحد المسارحة.
وقد أعرب رئيس اللجنة عن خالص الشكر والامتنان للضيفة على مبادرتها بتنفيذ هذه الدورة المتميزة تطوعًا، وبدون أي مقابل تفاعلاً  منها مع مهام اللجنة ودورها الإنساني في خدمة هذه الفئات.
وفي نهاية اللقاء الذي حضرته نائبة رئيسة القسم النسائي أ. خديجة بنت الحسين النعمي، جري تكريم الخزعلي بمنحها  شهادة تقديرية إعترافا بجهودها الخيرية ومساهمتها في تدريب وتأهيل أسر السجناء  .

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