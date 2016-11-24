مدير التعليم يطّلع على مشاركات مدارس البنين في يوم الجودة
المناطق_تبوك
افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد الشريف معرض الجودة لمدارس البنين بمدرسة عباد بن بشر الإبتدائية بمناسبة يوم الجودة العالمي في التعليم العام بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير ومدير إدارة الجودة الشاملة خلف بن ثويني الشمري ومديرو الإدارات وقائدو المدارس المشاركة. واطلع مدير التعليم على أركان المعرض والتقى بالطلاب المشاركين والمعلمين المشرفين على تجهيزات المعرض ونوه بما شاهده أعمال متميزة تجسد الجودة في مدارس المنطقة مؤكداً على ضرورة تحولها إلى ممارسات عملية تساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم وفي الختام كرم مدير التعليم المدارس المشاركة والجهات الداعمة معرباً عن شكره وتقديره لجميع المشاركين.
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