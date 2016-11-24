شرطة عسير تقبض على 10 مروجين للمخدرات من الجنسية الأفريقية

واصلت قوة المهمات والوجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير انجازاتها الأمنية بإشراف مباشر من مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي خلال الإسبوع الماضي وذلك بتتبع مروجي المخدرات والعرق المسكر والقبض عليهم وبفضل الله تم ضبط عدد (١٠) أشخاص من الجنسية الإفريقية ممن يقومون بترويج المخدرات والعرق المسكر بقرية بني مالك وضبط معهم عدد (٢١٤) حبة كبتاجون و عدد (٧٦) قطعة حشيش وبلاطتين حشيش و عدد (٨) عبوات سعة٥’١ لتر مملوءة بمادة العرق المسكر و عدد(١٣) قطعة سلاح وعدد(٢٩) طلقة حية؛ وقد اتخذت الإجراءات اللازمة وتم بعث الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير