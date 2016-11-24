مياه جازان تضبط 20 حفار مخالف لنظام وزارة البيئة والمياه والزراعة

كشفت الجولات الميدانية التي نفذتها المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان بالمنطقة عن ضبط مخالفات لنظام وزارة البيئة والمياه والزراعة في حفر الآبار

أوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري بأن المديرية تسير فرق من إدارة تنمية المياه للقيام بجولات لرصد معدات حفر الآبار الغير نظامية في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة ,وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم والتي كانت تعمل أثناء الفترات المسائية وذلك بهدف حماية مصادر المياه .

وبين بأنه خلال الأيام السابقة ضبطت 20 حفار أنبوبي ,وحفار من نوع درل وتم إعداد محاضر بذلك وتطبيق لائحة العقوبات عليهم

وأكد المهندس حسين قميري على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن حفر الآبار والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، مشدداً على عدم حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها ترخيص بالحفر، وأن مخالفة هذه التعليمات سيعرض مقاول الحفر لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ، وحجز الحفار لمدة 90 يوماً ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية قدرها 100الف ريال مع حجز الحفار لمدة 180 يوماً. مؤكداً أن المديرية مستمرة في الجولات الميدانية لضبط المخالفين والممارسين لهذا النوع من الأنشطة المخالفة لنظام الوزارة .

وأبان بأن المديرية قد أصدرت تراخيص حفر أبار أهليه نظامية من عام 1433هـ إلى ألان بلغ 753 ترخيص بئر أهلي .منوهاً إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعمال حفر الآبار الغير نظامية.