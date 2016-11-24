طالبات جامعة الجوف يتنافسن على لقبي “ملكة”

تتنافس طالبات جامعة الجوف على لقبي ملكة الاحتشام وملكة القراءة , في مسابقات أعلنت عنها عمادة شئون الطلاب / شطر الطالبات على حساب الجامعة على موقع تويتر .

وكانت المسابقة الأولى تحمل مسمى “ملكة الاحتشام” كتب في مطلع الإعلان “الاحتشام لا يقتصر على الملابس فقط , فهناك ضحكة محتشمة , وهناك مشية محتشمة , وهناك سلوك محتشم , وهناك قلب محتشم” , وأعلنت العمادة عن بدء التسجيل حتى 15/3/1438هـ , واشترطت العمادة على المشاركات الالتزام بالزي الجامعي , وعدم مخالفة أنظمة الجامعة , وأن لم يسبق للمرشحة أن تعرضت لعقوبة تأديبية , وأن لا يقل معدلها عن 3 , وأن تجتاز المقابلة لذلك , وسيكون نصيب الملكة طقم ذهب وعقد ذهب للثانية .

كما أعلنت عن مسابقة “ملكة القراءة” اشترطت على المشاركة تسجيل الاستمارة بالمكتبة المركزية , وأن لا يقل عدد الكتب التي قراءتها 10 كتب , وأن تلخص الطالبة أحد الكتب التي قراءتها , وسيكون نصيب الملكة لاب توب وجهاز أيباد للوصيفة .

من جهة أخرى يستعد مجمع الطالبات بالجامعة لتنظيم البازار الثالث للأسر المنتجة بالجامعة وأعلنت للراغبات للمشاركة مراجعة المجمع