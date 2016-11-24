صحة عسير تستعد للتقلبات الجوية بالمنطقة

وجه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير إدارة الطوارئ والمرافق الصحية بالمنطقة برفع جاهزيتها لتوقع هطول أمطار على المنطقة او المناطق المجاورة ما بين متوسطة إلى غزيرة حسب التنبيهات الواردة من قبل إدارة الدفاع المدني بمنطقة عسير وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والتي قد تستمر لمدة أسبوع.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمنطقة عسير سعيد بن عبد الله النقير وقال بأنه تم تجهيز فرقتين طبية في كل مستشفى للمشاركة الميدانية أثناء الحاجة على مدار الساعة مع إبلاغ المناوبين بالاستعداد والتواصل مع غرفة العمليات بإدارة الطوارئ بالمديرية وتكليف إدارة القطاعات الصحية لتشغيل بعض المراكز الصحية عند الحاجة وفي حالة الطوارئ مع تخصيص فريق هندسي متخصص ليكون جاهز للتدخل عند طلبه.