معالي د. عوض الأسمري : قريباً البدء توزيع الوحدات السكنية من مشروع إسكان المدينة الجامعية بشقراء

كشف معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري خلال لقائه يوم أمس الأربعاء 23 صفر 1438هـ بعمداء الكليات والأكاديميين بمسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء، عن عزم الجامعة في البدء في تسليم عدد من الشقق السكنية ضمن مشروع الإسكان بالمدينة الجامعية بشقراء وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للأكاديميين في سبيل النهوض بالحركة التعليمية بالجامعة.

وكان اللقاء بتنظيم من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وشهد حضور الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد اليحيى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأستاذ الدكتور احمد العبيد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور محمد بن لواح الرقاص المشرف على وكالة الجامعة والدكتور عبدالرحمن اليحيى المشرف على وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعدد كبير من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية بمحافظة شقراء.

وقال مدير الجامعة د. عوض الأسمري: الجامعة تحرص على تهيئة عضو هيئة التدريس وتطوير البيئة الأكاديمية المحيطة به ولذلك نحتفل خلال الفترة القليلة المقبلة بتسليم عدد من الشقق السكنية والتي ضمها مشروع الإسكان بشقراء إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف : نهتم بالعمل على تجويد العملية التعليمية ورفع كفاءتها وتطبيق اللوائح الأكاديمية المعتمدة والعمل وفق ضوابط معلنه ولجان أكاديمية موثوقة، كل ذلك يأتي في سبيل تهيئة البيئة الأكاديمية لمنسوبي الجامعة والارتقاء بها.

هذا ويتكون مشروع الإسكان في المدينة الجامعية بشقراء من 30 مبنى تضم 260 شقة سكنية بلغت تكلفته أكثر من 200 مليون ريال بالإضافة إلى ما شمله المشروع من طرق معبده وممرات وحدائق وشبكة ري ومياه ومواقف ومكاتب للإشراف الدائم تم إنشائها بهدف توزيعها على أعضاء هيئة التدريس تطبيقاً لأهداف الجامعة في تهيئة البيئة الأكاديمية لهم.