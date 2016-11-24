القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران

قام القنصل المصري احمد توفيق عبد الهادي يرافقه رئيس الجاليات المصريه في منطقة نجران محمد ابو الزيد يوم أمس بزيارة لموقع الاخدود الأثري بمنطقة نجران

واستقبل القنصل ومرافقيه موظفي الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني بالمنطقة وتجولوا الزوار داخل موقع الأخدود الأثري واستمعوا لشرح مفصل عن موقع الأخدود وما يحتويه من آثار وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية وأطلعوا على المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع واستمعوا لشرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة

وفي نهاية الزيارة سجل القنصل المصري في سجل الزوار كلمة قدم فيها شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ولسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وللقائمين على هذه الموقع وذلك لما شاهدوه من اهتمام وتنظيم وحسن استقبال لهذه الآثار وشرح خلال زيارتهم لهذه الموقع الأثري والعريق

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار العريقة وأشار آل مريح إن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة وإن هذه الآثار تحظى بعناية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والمسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لما لها من اهمية وقيمة اثرية وتاريخية لهذا الوطن الغالي