 القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران

القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران
المناطق _نجران
 قام القنصل المصري احمد توفيق عبد الهادي يرافقه رئيس الجاليات المصريه في منطقة نجران محمد ابو الزيد يوم أمس بزيارة لموقع الاخدود الأثري بمنطقة نجران

واستقبل القنصل ومرافقيه موظفي الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني  بالمنطقة وتجولوا الزوار داخل موقع الأخدود الأثري واستمعوا لشرح مفصل عن موقع الأخدود وما يحتويه من آثار وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية وأطلعوا على المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع واستمعوا لشرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة

وفي نهاية الزيارة سجل القنصل المصري في سجل الزوار كلمة قدم فيها شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ولسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد  وللقائمين على هذه الموقع وذلك لما شاهدوه من اهتمام وتنظيم وحسن استقبال لهذه الآثار وشرح خلال زيارتهم لهذه الموقع الأثري والعريق

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح  بن محمد آل مريح إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة  للاطلاع على هذه الآثار  العريقة وأشار آل مريح إن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة وإن هذه الآثار تحظى بعناية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والمسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لما لها من اهمية وقيمة اثرية وتاريخية لهذا الوطن الغالي

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