جامعة الملك خالد تطلق النسخة الثالثة من الأولمبياد الثقافي الشهر المقبل

تطلق جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات الأولمبياد الثقافي في نسخته الثالثة لطلاب وطالبات الجامعة، خلال الفترة من 6 – 8/3/1438هـ، في مقر المدينة الجامعية بقريقر، وذلك عن طريق المنافسات الفردية والجماعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع الهباش أن الأولمبياد في نسخته الثالثة سيكون بشكل متجدد، وذلك بعد النجاح المميز الذي حققه في النسختين الأولى والثانية، والإقبال الكبير الذي حظي به من جميع الطلاب، وقال “سيتنافس الطلاب والطالبات في 20 مجالا مختلفا، منها 17 مجالا فرديا هي: (القرآن الكريم، أعذب تلاوة، السنة النبوية، الإلقاء، اشرح، المساجلة الشعرية، الشعر الفصيح، الشعر النبطي، الأفلام الوثائقية، الخط العربي، الرسم التشكيلي، الرسم الكاريكاتيري، التصوير الضوئي “الفوتوغرافي”، التصوير التشكيلي، الفن الرقمي “التصاميم”، 60 ثانية، المسرح لك)، أما المنافسات الجماعية فهي (المسابقة الثقافية، الأوبريت الإنشادي، الخدمة المجتمعية)، منها ما هو ضمن منافسات المؤتمر العلمي التنافسي لطلاب وطالبات التعليم العالي بالمملكة”.

كما أكد الهباش أن هذه المجالات اختيرت بعناية لتناسب قدرات، ومهارات، ومواهب الطلاب والطالبات ليتم استقطابهم، واحتواء ما يتميزون به، بهدف المشاركة في المنافسات الأخرى على مستوى الجامعات السعودية والدولية.

وكانت العمادة قد وجهت الدعوة إلى كافة الطلاب والطالبات للمشاركة في الأولمبياد بهدف زرع التنافس فيما بينهم في شتى المجالات المطروحة، وتحقيق النتائج المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة الثقافية، كما بينت وجود 17 منافسة فردية، وثلاث جماعية مختلفة.