أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتميّز العلاقات بين المملكة وجمهورية بنجلاديش الشعبية، كونها تقوم على أسس متينة من الروابط الدينية والإنسانية.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة، السيد غلام موشي، حيث بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

‎من جهته، أعرب السفير البنجلاديشي عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من مقومات اقتصادية وتعليمية وأكاديمية ومعالم تاريخية وتنموية.

حضر اللقاء المستشار الاقتصادي بسفارة بنجلاديش الشعبية بالرياض، الدكتور محمد أبو الحسن