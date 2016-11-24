 أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدولار يرتفع متجاوزا الذروة مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول يعتبر “الضو” فاكهته ..البرد يعيد جمعة الأهل والأصدقاء والأحاديث الممتعة ال شرمة خلال استقبالة سفير جمهورية بنجلاديش نجران غنية بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التعدين إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران خادم الحرمين الشريفين يطلق غداً عدداً من مشروعات أرامكو السعودية ويدشن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية جامعة الملك خالد تطلق النسخة الثالثة من الأولمبياد الثقافي الشهر المقبل القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران الشراكة المجتمعية لقاء تربوي بين تعليم نجران والجامعة بالصور مدرسة ابن كثير الثانويه بالعرضيات تحتفل باليوم العالمي للجوده

أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية

أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية
المناطق _نجرار

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتميّز العلاقات بين المملكة وجمهورية بنجلاديش الشعبية، كونها تقوم على أسس متينة من الروابط الدينية والإنسانية.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة، السيد غلام موشي، حيث بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

‎من جهته، أعرب السفير البنجلاديشي عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من مقومات اقتصادية وتعليمية وأكاديمية ومعالم تاريخية وتنموية.

حضر اللقاء المستشار الاقتصادي بسفارة بنجلاديش الشعبية بالرياض، الدكتور محمد أبو الحسن

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>