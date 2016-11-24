آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران

أصدر مدير عـام الشؤون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري ، قـرارات إداريـة تضمنت تكليف الصيدلي عبد الله عيظة آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب ، وتكليف الصيدلي محمد سالم آل خريم مديراً لشئون القطاع الصحي الخـاص.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن هـذه القـرارات تأتي في إطار إستراتيجية صحـة نجران للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابـة والمؤهلة للارتقاء بـالعمل الصحي، مشيراً إلى أن المكلفين عبـروا لمديـر عــام صحة المنـطقة عـن شكرهــم واعتـزازهم بهذه الثقة الكبيـرة التي منحها لهم، سائليـن الله إن يـوفقهم في المنـاصب الجديـدة.