 آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران

آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران
المناطق _نجران
أصدر مدير عـام الشؤون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري ، قـرارات إداريـة تضمنت تكليف الصيدلي عبد الله عيظة آل دغمان  مساعداً للتخطيط والتدريب ، وتكليف الصيدلي محمد سالم آل خريم مديراً لشئون القطاع الصحي الخـاص.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن هـذه القـرارات تأتي في إطار إستراتيجية صحـة نجران للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابـة والمؤهلة للارتقاء بـالعمل الصحي، مشيراً إلى أن المكلفين عبـروا لمديـر عــام صحة المنـطقة عـن شكرهــم واعتـزازهم بهذه الثقة الكبيـرة التي منحها لهم، سائليـن الله إن يـوفقهم في المنـاصب الجديـدة.

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