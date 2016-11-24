 إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدولار يرتفع متجاوزا الذروة مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول يعتبر “الضو” فاكهته ..البرد يعيد جمعة الأهل والأصدقاء والأحاديث الممتعة ال شرمة خلال استقبالة سفير جمهورية بنجلاديش نجران غنية بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التعدين إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران خادم الحرمين الشريفين يطلق غداً عدداً من مشروعات أرامكو السعودية ويدشن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية جامعة الملك خالد تطلق النسخة الثالثة من الأولمبياد الثقافي الشهر المقبل القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران الشراكة المجتمعية لقاء تربوي بين تعليم نجران والجامعة بالصور مدرسة ابن كثير الثانويه بالعرضيات تحتفل باليوم العالمي للجوده

إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم

إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم
المناطق _جده
أعادت لجنة الاستئناف الانتخابية، خالد بن معمر والدكتور نجيب أبو عظمة لقائمة المرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في دورته الثانية بعد قبول التظلم شكلا وموضوعا وإلغاء قرار لجنة الانتخابات وإعادتهما إلى القائمة، فيما استبعدت المرشح للمنصب نفسه عبدالعزيزالعيبان، وتأييد قرار اللجنة ورفض الطعون التي قدمها ضد المرشحين وضد لجنة الانتخابات شكلا لانتفاء صفته كمرشح، وأعادت اللجنة أحمد الوادي المرشح لمنصب نائب الرئيس، وأخيرا قبلت اللجنة طعون: سلمان المالك وعادل عزت وخالد الثنيان ومحمد الدوسري، وناديي الكوكب والثقبة، شكلا ورفضتها موضوعا، معتبرة القرارات التي أصدرتها تعد نهائية وملزمة وواجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس، أو اعتراض، استنادا للمادة (725) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والمادة (515) من لائحة انتخابات الاتحاد.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>