إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم

أعادت لجنة الاستئناف الانتخابية، خالد بن معمر والدكتور نجيب أبو عظمة لقائمة المرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في دورته الثانية بعد قبول التظلم شكلا وموضوعا وإلغاء قرار لجنة الانتخابات وإعادتهما إلى القائمة، فيما استبعدت المرشح للمنصب نفسه عبدالعزيزالعيبان، وتأييد قرار اللجنة ورفض الطعون التي قدمها ضد المرشحين وضد لجنة الانتخابات شكلا لانتفاء صفته كمرشح، وأعادت اللجنة أحمد الوادي المرشح لمنصب نائب الرئيس، وأخيرا قبلت اللجنة طعون: سلمان المالك وعادل عزت وخالد الثنيان ومحمد الدوسري، وناديي الكوكب والثقبة، شكلا ورفضتها موضوعا، معتبرة القرارات التي أصدرتها تعد نهائية وملزمة وواجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس، أو اعتراض، استنادا للمادة (725) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والمادة (515) من لائحة انتخابات الاتحاد.