 ال شرمة خلال استقبالة سفير جمهورية بنجلاديش نجران غنية بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ال شرمة خلال استقبالة سفير جمهورية بنجلاديش نجران غنية بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التعدين

ال شرمة خلال استقبالة سفير جمهورية بنجلاديش نجران غنية بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التعدين
المناطق _نجران

إستقبل سعادة رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بنجران وبحضور الأمين العام سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة السيد غولام موشي وذلك بمقر الغرفة صباح اليوم

حيث رحب رئيس الغرفة الاستاذ محيميد ال شرمة بإسمه ونيابةً عن إخوانه اعضاء مجلس الادارة والامانة العامة ورجال وسيدات الاعمال بالمنطقة بسعادة السفير والوفد المرافق له  موضحاً أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية بنجلاديش الشعبية وما تسعى له حكومة الشعبين في توطيد العلاقات وتقوية الاواصر من خلال عدد من المجالات والتي يعتبر المجال الاقتصادي من أهمها حيث أعرب عما يتمتع به البلدين من قوة العلاقات الثنائية وأثنى أيضًا على قوة الاقتصاد البنجلاديشي والذي يضم عدد من الشركات العالمية في مجال التصنيع وقوة مكانتها العالمية كما أبدى ال شرمة الرغبة الجادة للاستفادة المتبادلة في مجالات الاستثمار المتنوعةكما تركز اللقاء على بحث آفاق الاستثمار بالمنطقة وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل مشاركة رؤوس الاموال البنجلاديشية في سوق الاستثمار السعودي والذي يعتبر من آمن الاسواق العالمية في مجال الاستثمار , كما اوضح ال شرمة لسعادة السفير أن منطقة نجران تنفرد بعدد من المزايا النسبية على مستوى المملكة لما تحتويه من فرص استثمارية في معظم المجالات والتي من أبرزها مجال التعدين بأنواعه وكذلك المجال الصحي والتعليمي والزراعي كما أن منطقة نجران تحظى بإهتمام حكومتنا الرشيدة كسائر مناطق المملكة من حيث المشاريع التنموية المختلفة في شتى المجالات كما أن صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله حريص كل الحرص على أن تكون نجران سباقة ومتميزة في شتى المجالات وخاصةً في المجال الاقتصادي والذي يعتبر الشريان الرئيسي في مسيرة التنمية على مستوى المملكة .

من ناحيته أكد السفير البنجلاديشي أن جمهورية بنجلاديش الشعبية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للمستثمرين وخاصة بتوافر الايدي العاملة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لروؤس الاموال الاجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق البنجلاديشي وأكد أن حكومته تهتم بتوطيد العلاقات بين المملكة وجمهورية بنجلاديش وخاصةً أن المملكة تضم أكثر من 500 الف يد عاملة من الجنسية البنجلاديشية بشتى التخصصات وفي كثير من المجالات , وأعرب السفير عن رغبته في دعوة الشركات البنجلاديشية للدخول في السوق الاستثمارية لمنطقة نجران كنظيراتها من باقي المدن الاخرى .في ختام الزيارة أبدى السيد غولام موشي  عن تفاؤله بمستقبل المنطقة الاقتصادي مستندا على نوعية المشاريع الإستراتيجية الواعدة واقترح المزيد من التعاون بين الشركات ورجال الأعمال بمنطقة نجران مع نظرائهم بجمهورية بنجلاديش ، كما تبادل الطرفين بعض الهدايا التذكارية ..

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