 يعتبر “الضو” فاكهته ..البرد يعيد جمعة الأهل والأصدقاء والأحاديث الممتعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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يعتبر “الضو” فاكهته ..البرد يعيد جمعة الأهل والأصدقاء والأحاديث الممتعة

يعتبر “الضو” فاكهته ..البرد يعيد جمعة الأهل والأصدقاء والأحاديث الممتعة
المناطق _شاجع الدوسري

تشهد أجواء وادي الدواسر والسليل انخفاض بدرجات الحرارة ، مما استنفر بالسكان ودعاهم لفتح خزائن ملابسهم الشتوية ، والإستعداد لهذه الأيام بإشعال النار للتدفئة، ببيوت الشعر أو مايسمى بـ “المشب” أو مايعرف بـ “المشتى” وهي غرفه تميل في تصميمها للتراث الشعبي تكون بسور المنزل وقد تكون خيمة حسب الإمكانات للأسرة، وتحوي مشب للنار يحوي “وجار” و يقول عنه العامة “الضو فاكهة الشتاء “.. وغالبا مايكون الحطب من السمر لقوة ناره ودفئها.

ويفضل الغالبية فصل الشتاء للاجتماع حول النار والسمر والأحاديث الممتعه التي لاتخلو من القصص والشعر وتعطر المجالس بذكر الله ويكثر الاقبال على شرب الزنجبيل والقشر وهو قشرة القهوة وله نكهه تختلف عن القهوة والبعض يتناول حليب الابل “الخلفات” بالزنجبيل والذي يعتبر ميزة آخرى لفصل الشتاء حيث أغلب ولادة الابل هذه الأيام ويزداد درها للحليب.

 

يذكر أن درجة الحرارة اليوم بوادي الدواسر والسليل في حدود متوقع العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية وتستمر لثلاث أيام.

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