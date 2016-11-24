 مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدولار يرتفع متجاوزا الذروة مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول يعتبر “الضو” فاكهته ..البرد يعيد جمعة الأهل والأصدقاء والأحاديث الممتعة ال شرمة خلال استقبالة سفير جمهورية بنجلاديش نجران غنية بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التعدين إعادة المعمر وأبو عظمة لسباق الترشح لاتحاد القدم آل دغمان مساعداً للتخطيط والتدريب و آل خريم مديرآ للقطاع الصحي الخاص بصحة نجران خادم الحرمين الشريفين يطلق غداً عدداً من مشروعات أرامكو السعودية ويدشن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية البنجلاديشية جامعة الملك خالد تطلق النسخة الثالثة من الأولمبياد الثقافي الشهر المقبل القنصل المصري يزور موقع الاخدود بنجران الشراكة المجتمعية لقاء تربوي بين تعليم نجران والجامعة بالصور مدرسة ابن كثير الثانويه بالعرضيات تحتفل باليوم العالمي للجوده

مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول

مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول
المناطق _نجران

حصلت  صحة نجران على ”المركز الأول ” في إحصائية البلاغات لمركز خدمة 937  على مستوى مناطق المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن  مركز اتصال خدمة 937 بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة نجران حصل على المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي على مستوى مراكز الاتصال التابعة لوزارة الصحة  وذلك حسب الإحصائية الصادرة من الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بـوزارة الصحـة خلال الفترة من 4/2/1438هـ حتى 17/2/1438هـ   .

وأضاف الصقور أن الإحصائية تتم عن طريق قسم الجودة بالإدارة العامة للطوارئ والأزمـات بالوزارة يأتي ذلك بجهود وتظافر الزملاء موظفي مركز الاتصال بصحة نجران والذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل كافة البلاغات من مركز خدمة  937 بالوزارة والعمل على متابعتها  وإنهائها .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>