مركز اتصال خدمة 937 بصحة نجران يحقق المركز الأول

حصلت صحة نجران على ”المركز الأول ” في إحصائية البلاغات لمركز خدمة 937 على مستوى مناطق المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن مركز اتصال خدمة 937 بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة نجران حصل على المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي على مستوى مراكز الاتصال التابعة لوزارة الصحة وذلك حسب الإحصائية الصادرة من الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بـوزارة الصحـة خلال الفترة من 4/2/1438هـ حتى 17/2/1438هـ .

وأضاف الصقور أن الإحصائية تتم عن طريق قسم الجودة بالإدارة العامة للطوارئ والأزمـات بالوزارة يأتي ذلك بجهود وتظافر الزملاء موظفي مركز الاتصال بصحة نجران والذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل كافة البلاغات من مركز خدمة 937 بالوزارة والعمل على متابعتها وإنهائها .