 الدولار يرتفع متجاوزا الذروة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الدولار يرتفع متجاوزا الذروة

الدولار يرتفع متجاوزا الذروة
المناطق _نيويورك

أرتفع الدولار اليوم أمام اليورو متجاوزا المزيد من مستويات الذروة التي سجلها أمام العملة الأوروبية الموحدة العام الماضي ليظل مستوى 1.0457 دولار المسجل في مارس 2015 الوحيد منذ ذلك الحين الأقرب إلى حد التعادل.

وأظهرت البيانات انتعاش الطلبيات الجديدة الخاصة بالسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بفعل زيادة الطلب على الآلات والمعدات في حين ارتفعت معنويات المستهلكين هذا الشهر.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الين وأعلى مستوى في نحو 14 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية التي تقاس على أساسها متانة العملة الأمريكية عموما.

وارتفع الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في تعاملات يوم أمس الأربعاء أمام عدد من عملات الأسواق الناشئة ومن بينها الروبية الهندية والليرة التركية واليوان الصيني في السوق الخارجية.

وانخفض الين 0.9 % إلى 113.49 ين للدولار بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش.
واستقر اليورو عند 1.0530 دولار بعدما سجل مستوى متدنيا بلغ 1.0518 دولار في حين استقر مؤشر الدولار عند 101.95 قرب مستوى 102.05 المرتفع الذي سجله في الصباح.

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