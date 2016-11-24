 لقاء تقني يجمع شرطة القصيم بمركز المعلومات الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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لقاء تقني يجمع شرطة القصيم بمركز المعلومات الوطني

لقاء تقني يجمع شرطة القصيم بمركز المعلومات الوطني
المناطق - بريدة
أشاد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب بما يقدمه فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم من خدماتٍ تقنية مميزة وهامة ..
وقال اللواء الطالب : إن دور مركز المعلومات الوطني في تطوير الأنظمة والإجراءات الإلكترونية ساهم في تعزيز الأمن الوطني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ..
جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء الطالب بمكتبه صباح اليوم بمدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم الأستاذ سليمان بن عبدالله المزيني جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك في مجال تقنية المعلومات سعياً في توفير أفضل الخدمات الإلكترونية وتفعيل الأنظمة والتطبيقات الإجرائية وبرامج الدعم والمساندة الفنية ، إضافةً إلى مناقشة الإحتياجات التقنية ومتطلبات التطوير والتدريب ..
من جهته أوضح المزيني بأن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية مركز المعلومات الوطني الهادفة لتحقيق التميز وتحسين جودة الأداء في الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وذلك بتوجيهات من سعادة مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي ..
مشيراً إلى أن المركز مستمر في تقديم خدماته الإلكترونية والمساندة الفنية وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة مع شركائه في كافة القطاعات المستفيدة ..

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