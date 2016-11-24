 احذر.. السيجارة الإلكترونية “قنبلة موقوتة”.. “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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احذر.. السيجارة الإلكترونية “قنبلة موقوتة”.. “فيديو”

احذر.. السيجارة الإلكترونية “قنبلة موقوتة”.. “فيديو”
المناطق_الرياض

يبدو أن للسيجارة الإلكترونية مخاطر من نوع آخر تختلف عن نظيرتها الورقية، فقد كشف فيديو نشرته محطة أميركية على يوتيوب أنها قنبلة موقوتة تهدد حياة حاملها.
ورصد فيديو التقطته كاميرا مراقبة انفجار سيجارة إلكترونية في جيب أحد العاملين بمتجر للخمور في نيويورك بالولايات المتحدة.

وقالت محطة “سي.بي.إس” الأميركية، الأربعاء، إن الضحية يدعى أوتيس غودينغ، ويبلغ من العمر 31 عاما، وقد أصيب بجروح من جراء الحادث.

وأظهرت اللقطات غودينغ وهو يقفز ويصرخ بعد الانفجار الذي بدا أقرب إلى انفجار الألعاب النارية والمفرقعات، في حين سارع المحيطين به إلى الفرار.

وقال محامي غودينغ إن موكله كان يقف وراء منضدة المتجر ويتحدث مع أصدقائه قبل أن يتفاجأ بانفجار السيجارة الإلكترونية.

وأضاف أن الحادث تسبب في إصابة موكله بحروق في ساقه وفخذه ويده،  مشيرا إلى أنه نقل إلى مركز طب وايل كورنيل.

وتبين أن الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، وقد يخضع لعملية جراحية.

وتقوم السجائر الإلكترونية بتحويل النيكوتين إلى بخار سائل قابل للاستنشاق، ولا تزال الأوساط العلمية متضاربة الآراء في تقدير فوائدها وأضرارها.

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