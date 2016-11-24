 “واتس آب” يتيح مشاهدة الفيديوهات المرسلة دون استكمال تنزيلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“واتس آب” يتيح مشاهدة الفيديوهات المرسلة دون استكمال تنزيلها

“واتس آب” يتيح مشاهدة الفيديوهات المرسلة دون استكمال تنزيلها
المناطق_الرياض

أضافت خدمة التراسل الفوري “واتس آب” ميزة جديدة إلى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو المرسلة إليهم دون الحاجة لانتظار تنزيلها بالكامل.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود واتس آب، التي تعد إحدى أكثر وسائل التواصل شعبية حول العالم، الأخيرة في التركيز على الوسائط المتعددة، كما أنها تأتي بعد نحو عشرة أيام من إعلانها رسمياً إطلاق ميزة الاتصال المرئي لجميع مستخدميها على مختلف المنصات، وذلك بعد أن بدأت اختبارها قبل نحو ستة أشهر.

يذكر أن الميزة الجديدة لا تعني عدم تنزيل الفيديو، بل إنها تبدأ تشغيلها فور النقر على رمز التشغيل على غرار خدمات مشاركة الفيديو الأخرى، مثل يوتيوب. وتعد هذه الميزة مفيدة خاصة مع مقاطع الفيديو الطويلة، إذ إنها ستمنح المستخدم حرية إيقاف تنزيل الفيديو بعد مشاهدة الثواني الأولى منها.

وقد اشتكى مستخدمو واتس آب طويلا من كيفية معالجة الشركة لمسألة تبادل ملفات الفيديو عبر تطبيقها، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى تعطيل خاصية التنزيل التلقائي لمقاطع الفيديو المرسلة.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تنزيل تطبيق واتس آب من متجر غوغل بلاي، وإن لم تظهر الميزة فيمكنهم الاشتراك ببرنامج الخدمة التجريبي وتنزيل النسخة التجريبية من التطبيق.

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