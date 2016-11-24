أمير نجران يرعى تخريج “قوات الطوارئ” ويصفها باليد الحديدية لضرب الإرهاب

تسلم فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران درعاً تكريمياً من يد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ رقم ( 24 و25 )، ودورة تنمية المهارات الميدانية رقم ” 7 ” ، بمركز الإعداد والتدريب بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة والذي أقيم يوم الأربعاء وذلك نظير ماقدمه الفرع من جهود مباركه سواءاً كانت حسية أو معنويه في مساندة جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي وأن هذا الدعم يأتي بمتابعه من معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح ال الشيخ ومعالي نائب الوزير الدكتور توفيق السديري..

جانبه عبر فضيلة الشيخ مرزوق الرويس عن واعتزازه وفخره بهذا التكريم الذي يأتي في خدمة هذه البلاد المباركة و مقدساتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده و سمو ولي ولي عهده

ونسال الله تعالى ان يحفظ بلادنا من كل شرا ومكروه وان يديم علينا الامن والامان وان يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود