 أمير نجران يرعى تخريج “قوات الطوارئ” ويصفها باليد الحديدية لضرب الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

المقام السامي يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمهم لعشر مرات “حارسة” تمنع شاب اقتحام مجمع للبنات بجازان.. و”التعليم” تشيد بشجاعتها “الآيس كريم” صباحا يرفع مستوى الذكاء بالصور.. افتتاح معرض نسائي للأزياء الشتوية بقصر الثقافة في الرياض خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين أمير نجران يرعى تخريج “قوات الطوارئ” ويصفها باليد الحديدية لضرب الإرهاب “واتس آب” يتيح مشاهدة الفيديوهات المرسلة دون استكمال تنزيلها وفاة قائد شرطة دبي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة احذر.. السيجارة الإلكترونية “قنبلة موقوتة”.. “فيديو” لقاء تقني يجمع شرطة القصيم بمركز المعلومات الوطني خادم الحرمين يشرف حفل الاستقبال بإمارة المنطقة الشرقية فلسطين تساعد في إخماد حرائق إسرائيل.. وفتح: ما يحترق هو شجرنا وأرضنا

أمير نجران يرعى تخريج “قوات الطوارئ” ويصفها باليد الحديدية لضرب الإرهاب

أمير نجران يرعى تخريج “قوات الطوارئ” ويصفها باليد الحديدية لضرب الإرهاب
المناطق - نجران
تسلم فضيلة المدير العام  لفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران درعاً تكريمياً من يد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران  في حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ رقم ( 24 و25 )، ودورة تنمية المهارات الميدانية رقم ” 7 ” ، بمركز الإعداد والتدريب بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة والذي أقيم يوم الأربعاء وذلك  نظير ماقدمه الفرع من جهود مباركه سواءاً كانت حسية أو معنويه في مساندة جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي وأن هذا الدعم يأتي بمتابعه من معالي وزير الشؤون الاسلامية  والدعوة والإرشاد الشيخ صالح ال الشيخ  ومعالي نائب الوزير الدكتور توفيق السديري..
جانبه عبر فضيلة الشيخ  مرزوق الرويس عن واعتزازه وفخره بهذا التكريم الذي يأتي في خدمة هذه البلاد المباركة و مقدساتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده و سمو ولي ولي عهده
ونسال الله تعالى ان يحفظ بلادنا من كل شرا ومكروه وان يديم علينا الامن والامان وان يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>