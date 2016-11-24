خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.