 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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