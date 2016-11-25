 “الآيس كريم” صباحا يرفع مستوى الذكاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“الآيس كريم” صباحا يرفع مستوى الذكاء

“الآيس كريم” صباحا يرفع مستوى الذكاء
المناطق_الرياض

كشفت دراسة أجراها علماء يابانيون عن وجود رابط بين تناول المثلجات في وجبة الإفطار والأداء الذهني للإنسان وبالتالي مستوى ذكائه.
ووجد العلماء أن تناول المثلجات أو “الآيس كريم” في وجبة الإفطار يزيد من مستوى الأداء الذهني للإنسان ولا سيما الذكاء.

وحسب ما أوردت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الخميس، فقد أجرى علماء في جامعة بالعاصمة طوكيو سلسلة تجارب على أشخاص لتحديد أثر تناول المثلجات على النشاط الذهني لهم بعد الإفطار.

وقارن الباحثون أيضا بين نشاط الذين تناولوا المثلجات وأفراد مجموعة أخرى لم تتناولها.

وخلص العلماء إلى أن أكل المثلجات يحفز الإنسان على اتخاذ ردود فعل سريعة ويمنحه قدرات أفضل على معالجة المعلومات.

وأشاروا إلى أن مراقبة نشاط الدماغ لـ” آكلي المثلجات” أظهرت ازديادا في حجم موجات ألفا عالية التردد، المرتبطة بمستويات مرتفعة من اليقظة وانخفاض التهيج العقلي (التوتر).

وقال رئيس فريق الباحثين في الدراسة توشيهيكو كوجا إنه أجرى تجربة مماثلة لشرب الماء البارد، لكن النتائج أظهرت أن شرب المياه أدى إلى مستويات أقل من النشاط الذهني والذكاء من أولئك الذين تناولوا المثلجات في إفطارهم.

وكوجا هو أستاذ جامعي متخصص في علم النفس الفسيولوجي، وتبحث الدراسات التي يعدها في إيجاد العلاقة بين تناول الأطعمة وانخفاض مستوى التوتر.

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