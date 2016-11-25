 “حارسة” تمنع شاب اقتحام مجمع للبنات بجازان.. و”التعليم” تشيد بشجاعتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“حارسة” تمنع شاب اقتحام مجمع للبنات بجازان.. و”التعليم” تشيد بشجاعتها

“حارسة” تمنع شاب اقتحام مجمع للبنات بجازان.. و”التعليم” تشيد بشجاعتها
المناطق- جازان

حاول شاب، يوم أمس (الأربعاء)، اقتحام مجمع لمدارس البنات في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، لكن تمكنت إحدى السيدات حارسات المدرسة من إفشال محاولته.

وكان الشاب (في العقد الثالث من العمر) قد حاول تجاوز حارس المجمع والدخول للساحة الخارجية، فلاحظته إحدى الحارسات وبادرت على الفور بإغلاق الأبواب من الداخل، ليتمكن حارس المجمع وسائقو الحافلات من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

وبعد وصول الجهات الأمنية للموقع والقبض على الشاب تبين، إصابته باعتلال نفسي، ما استدعى إحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان.

من جهة أخرى، عبر المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم جازان يحيى عطيف عن إعجابه بما قامت به حارسة المجمع، وأشاد بجهودها في منع الشاب المعتل من اقتحام المجمع، في تصرف يدل على شجاعتها وفطنتها.

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