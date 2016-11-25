المقام السامي يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمهم لعشر مرات

صدرت موافقة المقام السامي على منح (60) مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة، لتبرع كل منهم بدمه لـ عشر مرات، والأسماء هي :

النقيب عادل راشد احمد الزهراني ، الوكيل الرقيب تركي عبدالله ظفر الصبحي ، الرقيب ناصر حمود وزير الانصاري ، محمد غالي عبدالله اللحياني ، عوضه أحمد عبدالله عسيري ، عبدالله يحي مرزوق فلمبان ، عقيل هاشم سيدوه الليل ، محمد جمعان علي الزهراني ، حسن علي أحمد المطاوع ، عبدالله فلاح رزقان العنزي ، سامي مطث مساعد الحجيلي ، المقدم الطبيب فواز صبيان دخيل الله العتيبي ، ابراهيم أحمد ابراهيم محمد ، فيصل اسماعيل ابراهيم بخاري ، محمد حمدان حسن الغامدي ، خليل محمد ابراهيم الغامدي ، فهد أحمد عبدالله الغامدي ، العريف عبدالله رجاء شريده الحربي ، الرائد علي سعد سعيد الشهراني ، الرقيب محمد حمد صالح آل منصور ، المقدم البحري ياسر عبدالله صالح الفواز ، الرائد أمجد ابراهيم حمد التويجري ، الرقيب علي حسن سنين العمري ، شهاب عبار جدي الهزيمي ، حسن ناصر أحمد الناصر ، ساطي مرزوق عبيد العتيبي ، أحمد محمد علي القرني ، العقيد قاسم فهد قاسم العنزي ، العقيد منصور فريح عباد الرويلي ، النقيب موافق سالم رفق العنزي ، الوكيل الرقيب صالح سليمان مفلح الشراري ، الوكيل الرقيب أحمد ساعد خلف العنزي ، الوكيل الرقيب سعود عزيز رفاده العنزي ، الوكيل الرقيب عبدالمجيد محمد وريور العنزي ، الرقيب أول فيصل دالش خلف العنزي ، الرقيب أول شاقي مقبل خليف الشمري ، الرقيب خلف معيوف خلف العنزي ، العريف سلمان نافع زغيريت العنزي ، العريف عبدالله خلف مرداس العنزي ، العريف عبدالعزيز محمد دحيلان السالمي ، العريف فيصل البناوي حامد الرويلي ، العريف محمد معيوف هليل العنزي ، العريف حميدي خلف مفلج الرويلي ، العريف عبدالله سليمان جدعان العنزي ، الجندي أول خالد نزال عوده الشراري ، راكان خالد جزع البديوي ، نايف عبدالله عوض الجعيد ، خلف عايض كري العنزي ، سلامه زعل صطام البنوي ، مشعل صالح فلاح العنزي ، ابراهيم يوسف منصور السرحاني ، محمد رجا الله مسند الشراري ، فهد هليل الصعيك الكويكبي ، عبدالاله قبلان أسعد العنزي ، زيد سلامه منزل الرويلي ، نزال مدالله علي الشراري ، محمد بشير غضبان الشراري ، شهاب عتيق محيميد الشراري ، عبدالكريم خالد سليمان السرحاني ، محمود مشفق طافور الشراري .