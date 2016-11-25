 مدني الباحة ينبه من هطول أمطار رعدية على المنطقة تستمر إلى الـ 9 صباحاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مدني الباحة ينبه من هطول أمطار رعدية على المنطقة تستمر إلى الـ 9 صباحاً

مدني الباحة ينبه من هطول أمطار رعدية على المنطقة تستمر إلى الـ 9 صباحاً
المناطق - واس

تلقى مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة ، تنبيهًا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في مدينة الباحة ومحافظاتها، يفيد بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ، يتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية ، حيث تستمر الحالة إلى الساعة التاسعة صباحاً.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وأتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ، حاثاً في الوقت نفس تجنب النزول للأودية ومجاري السيول، متمنياً للجميع السلامة الدائمة .

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