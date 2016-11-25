 بالفيديو.. اليونايتد يهزم فينورد ويعزز فرص تأهله للدور الـ32 من دوري الأبطال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو.. اليونايتد يهزم فينورد ويعزز فرص تأهله للدور الـ32 من دوري الأبطال

بالفيديو.. اليونايتد يهزم فينورد ويعزز فرص تأهله للدور الـ32 من دوري الأبطال
المناطق_الرياض

حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على ضيفه فينورد روتردام الهولندي 4-0 الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الشياطين الحمر كل من واين روني في (د.35) وخوان ماتا في (د.70) والحارس برادلي جونز بعد تسديدة زلاتان في (د.75 خطأ في مرماه) وجيسي لينغارد في (د.90).

وبات روني الملقب بـ”الفتي الذهبي” الهداف التاريخي للشياطين الحمر في مختلف المسابقات الأوروبية برصيد 39 هدفا، متجاوزا شريكه السابق في قمة ترتيب الهدافين الهولندي روود فان نستلروي مهاجم مانشستر يونايتد بين 2001 و2006.

كما بات روني (31 عاما) على بعد هدف وحيد من الرقم القياسي المسجل منذ عام 1973 بإسم السير بوبي تشارلتون بـ279 هدفا بمختلف المسابقات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن فنربهتشة التركي المتصدر (10 نقاط)، ليعزز اليونايتد فرصه في بلوغ الدور الثاني ومؤجلا الحسم حتى الجولة الأخيرة، بينما تجمد رصيد فينورد عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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