 فرنسا.. مسلح يقتحم دارا للرهبان العجزة ويقتل امرأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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فرنسا.. مسلح يقتحم دارا للرهبان العجزة ويقتل امرأة

فرنسا.. مسلح يقتحم دارا للرهبان العجزة ويقتل امرأة
المناطق_وكالات

قتل رجل مسلح بسكين امرأة إثر اقتحامه دارا لإيواء الرهبان والراهبات العجزة في بلدة مونفيرييه سور ليز في جنوب فرنسا مساء الخميس، كما أعلنت مديرية الأمن المحلية التي وصفت الحادث بـ”العمل الاجرامي”.

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، فإن شخصا يرتدي قناعا اقتحم دار العجزة الواقعة قرب مدينة مونبيلييه وقتل بداخلها امرأة بواسطة سكين، مشيرةً إلى أن المسلح لا يزال داخل المبنى وأن وحدة من القوات الخاصة في الدرك تحاول اعتقاله. وقال مصدر إن المرأة اتصلت بالشرطة قبل قتلها بسكين.

وقالت مصادر أخرى إن المعلومات الأولية تشير إلى أن “شخصا منفردا يرتدي قناعا ومسلحا بسكين وبندقية صيد قصيرة اقتحم دارا لإيواء الرهبان العجزة تؤوي 70 راهبا”، مشيرةً إلى أن دوافع المسلح “لا تزال مجهولة”. وأكد مصدر لوكالة “رويترز” أن “ما من دليل في هذه المرحلة يشير إلى أن الهجوم عمل إرهابي”.

 

 

دار الرهبان العجزة الذي اقتحمه الملسح

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