عدد سكان مصر يتخطى 92 مليون نسمة

أعلن الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء أن تعداد سكان مصر وصل الآن إلى 92 مليون نسمة في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، وفقاً للساعة السكانية.

وأضاف الجهاز في بيان له أن عدد سكان مصر بالداخل بلغوا 92 مليون نسمة في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، وأن محافظة القاهرة تأتي كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة 10.4% من إجمالي عدد السكان، وبعدد سكان يبلغ 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 7.923 مليون نسمة بنسبة 8.6%، ثم الشرقية بعدد سكان يبلغ 6.7 مليون نسمة بنسبة 7.4%.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكاناً، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة، تليها محافظة الوادي الجديد بـ235 ألف نسمة ثم محافظة البحر الأحمر بـ362 ألف نسمة، فيما تبلغ المساحة المأهولة بالسكان 7.8% فقط من إجمالي مساحة مصر.