 عدد سكان مصر يتخطى 92 مليون نسمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. فرحة الأطفال بسقوط الأمطار على ساحات المسجد الحرام فيسبوك يتيح ميزة العثور على واي فاي مجاني عدد سكان مصر يتخطى 92 مليون نسمة فرنسا.. مسلح يقتحم دارا للرهبان العجزة ويقتل امرأة البرلمان الأوروبي يطلب تجميد مفاوضات ضم تركيا للاتحاد بالفيديو.. اليونايتد يهزم فينورد ويعزز فرص تأهله للدور الـ32 من دوري الأبطال مدني الباحة ينبه من هطول أمطار رعدية على المنطقة تستمر إلى الـ 9 صباحاً القوات السعودية تدمر منصات للميليشيات و تقتل العشرات منهم قرب جازان ونجران المقام السامي يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمهم لعشر مرات “حارسة” تمنع شاب اقتحام مجمع للبنات بجازان.. و”التعليم” تشيد بشجاعتها “الآيس كريم” صباحا يرفع مستوى الذكاء بالصور.. افتتاح معرض نسائي للأزياء الشتوية بقصر الثقافة في الرياض

عدد سكان مصر يتخطى 92 مليون نسمة

عدد سكان مصر يتخطى 92 مليون نسمة
المناطق_القاهرة

أعلن الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء أن تعداد سكان مصر وصل الآن إلى 92 مليون نسمة في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، وفقاً للساعة السكانية.

وأضاف الجهاز في بيان له أن عدد سكان مصر بالداخل بلغوا 92 مليون نسمة في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، وأن محافظة القاهرة تأتي كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة 10.4% من إجمالي عدد السكان، وبعدد سكان يبلغ 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 7.923 مليون نسمة بنسبة 8.6%، ثم الشرقية بعدد سكان يبلغ 6.7 مليون نسمة بنسبة 7.4%.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكاناً، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة، تليها محافظة الوادي الجديد بـ235 ألف نسمة ثم محافظة البحر الأحمر بـ362 ألف نسمة، فيما تبلغ المساحة المأهولة بالسكان 7.8% فقط من إجمالي مساحة مصر.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>