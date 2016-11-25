فيسبوك يتيح ميزة العثور على واي فاي مجاني

يبدو أن الفيسبوك اختار ميزة جديدة ليتيح من خلالها للمستخدمين إمكانية العثور على قائمة المواقع القريبة منهم والتي تحتوي على واي فاي مجاني.

وبدأت الشركة اختبار الميزة الجديدة عبر تطبيقها وتحمل هذه الخدمة اسم “Find Wi-Fi”، وتسمح للمستخدم العثور على نقاط توزيع الانترنت المجانية.

وظهرت الميزة لدى بعض مستخدمي نظام التشغيل iOS عبر هواتف آيفون وأجهزة الآي باد، ومن غير الواضح حتى الآن امكانية وصولها لنسخة التطبيق عبر نظام اندرويد.

ويمكن للمستخدمين ايجاد الميزة الجديدة ضمن قائمة “التايم لاين” بالفيسبوك، ولم يتم الإفصاح بعد عن موعد إطلاق الخاصية الرسمي وما إذا كانت ستتوفر لدى مستخدمي اندرويد أم لا.