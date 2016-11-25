“هيئة الاتصالات” تعتزم منع الاتصالات الصوتية والمرئية عبر التطبيقات المجانية

قالت مصادر وفقا لـ صحف محلية أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لن تسمح بإتاحة خدمات الاتصالات الصوتية أو المرئية، الي تُقدم بشكل مجاني من شركات التطبيقات العالمية.

وأوضحت المصادر أن المنع يأتي بسبب عدم حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات الاتصال داخل المملكة، مبينة بأن عدداً من شركات الاتصالات اعترضت لدى الهيئة جراء السماح لتلك التطبيقات بالعمل دون التراخيص.

وأضافت المصادر بأن عمل تلك التطبيقات قد يعرض الهيئة للعديد من المشاكل القانونية التي قد تلجأ لها شركات الاتصالات السعودية.