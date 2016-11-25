“هيئة النقل العام” تحذر الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة وتتوعدهم بالغرامات

حذرت هيئة النقل العام منشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية والمقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع عمل الوافدين في هذا المجال، مبينة أن ذلك يعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة (النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور).

وأضافت أن هذه المخالفة تعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقرة في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات، كما تعرض السيارة للحجز.

وأشارت الى أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملون أو سائقون تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سوف يكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.