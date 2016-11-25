 “هيئة النقل العام” تحذر الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة وتتوعدهم بالغرامات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مدني الباحة يغلق عقبتي حزنه والأبناء احترازيا والهلال الاحمر يرفع من جاهزيته أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة بشرط إثبات الضرر .. المرور :صرف تعويضات لاصحاب المركبات المتضررة من الحفر شرطة منطقة جازان يكرم المتميزين بدوريات اﻷمن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: انطلاق صندوق الصناديق في 2017 إيران : مستعدون لإرسال مئات الآلاف من “الباسيج” إلى سوريا “هيئة النقل العام” تحذر الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة وتتوعدهم بالغرامات “هيئة الاتصالات” تعتزم منع الاتصالات الصوتية والمرئية عبر التطبيقات المجانية دي ميستورا: أوباما سيواصل العمل على إنهاء الحرب في سوريا هيئة تطوير الرياض: نسبة إنجاز مشروع قطار الرياض وصلت إلى 45% النفط يستقر قبيل اجتماع أوبك لبحث خفض الإنتاج بالأسماء المعلمات المعينات بتعليم الطائف

“هيئة النقل العام” تحذر الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة وتتوعدهم بالغرامات

“هيئة النقل العام” تحذر الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة وتتوعدهم بالغرامات
المناطق - متابعات

حذرت هيئة النقل العام منشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية والمقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع عمل الوافدين في هذا المجال، مبينة أن ذلك يعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة (النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور).

وأضافت أن هذه المخالفة تعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقرة في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات، كما تعرض السيارة للحجز.

وأشارت الى أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملون أو سائقون تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سوف يكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>