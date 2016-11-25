 هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: انطلاق صندوق الصناديق في 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: انطلاق صندوق الصناديق في 2017

هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: انطلاق صندوق الصناديق في 2017
المناطق - متابعات

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، عن انطلاق “صندوق الصناديق” في عام 2017 لدعم التمويل الرأسمالي، وذلك حسبما أوردت صحيفة “الرياض”.

وأقر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، قيام صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم “صندوق الصناديق” برأسمال قدره 4 مليارات ريال.

وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

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