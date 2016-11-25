شرطة منطقة جازان يكرم المتميزين بدوريات اﻷمن

رعى مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ظهر امس حفل تكريم منسوبي دوريات اﻷمن والذي أحتضنته قاعة الشهداء.

حيث اثنى اللواء الدويسي على ماتقوم به دوريات الأمن بالمنطقه وهنأ المحتفى بهم ونقل لهم شكر وتقدير صاحب السمو الملكي اميرمنطقة جازان

ومعالي مدير اﻷمن العام نظير أدائهم المتميز مشيداً بما بذلوه من جهود استحقوا عليها التكريم متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في بذل المزيد من العمل والعطاء .

عقبها تحدث مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالله حسن مدخلي معبراً عن شكره لهذا الدعم والتحفيز وأنهم مستمرون في أداء أدوارهم الميدانية بكل عزيمة وإخلاص .

وفي ختام اﻹحتفال تسلم المكرمون من رجال اﻷمن المميزون شهادات التكريم والذين عبروا بدورهم عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين بأنه سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.