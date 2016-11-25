 بشرط إثبات الضرر .. المرور :صرف تعويضات لاصحاب المركبات المتضررة من الحفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بشرط إثبات الضرر .. المرور :صرف تعويضات لاصحاب المركبات المتضررة من الحفر

بشرط إثبات الضرر .. المرور :صرف تعويضات لاصحاب المركبات المتضررة من الحفر
المناطق - متابعات

قالت الإدارة العامة للمرور أنه من حق أصحاب المركبات طلب تعويض من الأمانات أو وزارة النقل، حال تضررت مركباتهم جراء الحفر أو المطبات الصناعية، بشرط إثبات الضرر في تقرير من المرور.

واوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن عدداً من أصحاب المركبات حصلوا على تعويضات حوادث وفق هذه الآلية مع الأمانات ووزارة النقل.

وأضاف الربيعان أنه حال وقوع حادث مروري، وثبت للمرور أن سببه سوء السفلتة أو عدم وجود وسائل تحذيرية كافية، فيُطلب من الجهة المنفذة للمشروع إنهاء ما عليها من حقوق، إضافة إلى كتابة خطاب للأمانة أو وزارة النقل بحسب الجهة المسؤولة عن الموقع.

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