 أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة
المناطق - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .
كما يستمر الإنخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية. و لايستبعد تكون الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية ليلاً.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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