توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .
كما يستمر الإنخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية. و لايستبعد تكون الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية ليلاً.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .
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