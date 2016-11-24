مدني الباحة يغلق عقبتي حزنه والأبناء احترازيا والهلال الاحمر يرفع من جاهزيته

اوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس بانه تم اغلاق عقبتي حزنة والابناء احترازيا اثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بلجرشي مشيرا الى ان منطقة الباحة شهدت امطار من خفيفة الى متوسطة شملت مدينة الباحة ، بني سار ، بني ظبيان ، بني حسن ، المندق ، دوس ، برحرح ، القرى ، بني عدوان ، نخال ، المخواة ، ناوان ، نيرا ، الحجرة ، الجرين .

من جهته اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بان الهلال الاحمر في الباحة رفع من جاهزيته لتلقي البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله، مشير إلى جاهزية (14) مركز إسعافي والقيادات الميدانية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

داعيا جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والإبتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها متمنين للجميع دوام السلامة.

من جهتها اوضحت ادارة طرق الباحة بان طريق ابها بلجرشي الباحه شهد امطار متوسطة الي غزيرة و توقفت الامطار عند الساعة 1:45 صباحاً تقريباً ولا توجد اضرار علي الطريق ،وطريق الباحة /الحزم/ المطار امطار خفيفة الي متوسطة توقفت في الساعة 12:30 صباحاً تقريباً ولا توجد اضرار ،وطريق العقيق كرا امطار متوسطة توقفت الساعة 1:30 صباحا ولا توجد اضرار ،و عقبة الابناء امطار متوسطة وتوقفت الامطار الساعة.

1:15صباحا، ثم عاود هطول المطر في تمام الساعة ال 1:45 صباحا، ولا توجد اضرار حتى الان، وقام الدفاع المدني بالتوجيه لاغلاق العقبة بشكل احترازي،وطريق المخواة عقبة الباحه امطار متوسطة الي غزيرة و توقفت الامطار عند الساعة 02:00 صباحاً تقريباً ولا توجد اضرار علي الطريق ،وطريق المخواة قلوة امطار خفيفة الي متوسطة توقفت في الساعة 1:45 صباحاً تقريباً ولا توجد اضرار ،وطريق عقبة ذي منعة امطار خفيفة توقفت الساعة 12:30 صباحا ولا توجد اضرار وعلي طريق المظيلف المخواة أمطار خفيفية ،وامطار غزيرة على عقبة حزنه وتم إقفال العقبة احترزيا بالتنسيق مع الدفاع المدني.