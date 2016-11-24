تعليم الباحة يحتفي باليوم العالمي للجودة

رعى سعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش بقاعة الأمير فيصل التعليمية احتفال الإدارة العامة للتعليم في المنطقة باليوم العالمي للجودة تحت شعار ( الجودة التزام وعزم وإتقان وحزم ) بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد عمر و مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي والدكتور خالد بن جمعان الزهراني المستشار التعليمي بتعليم مكة ومديري ومديرات مكاتب التعليم والإدارات والأقسام ( عبر الدائرة المغلقة ) وعدد من الطلاب .

بدئ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم عقب ذلك تحدث مدير إدارة الجودة الشاملة الأستاذ عبدالله صالح الشيخ مرحبا بالمدير والعام والحضور ومبينا أهمية تفعيل برنامج الاحتفاء بيوم الجودة بما يحويه من موضوعات تحقق أهداف الجودة وما لذلك من انعكاس ايجابي على الممارسات المهنية داخل المؤسسة التعليمية بكافة مكوناتها وما تمثله مفاهيم الجودة من قيم وممارسة دعا لها الدين الإسلامي الحنيف مشيراً إلى أهمية توظيف قيم الجودة داخل الميدان التربوي لما لها من أثر ايجابي على مستوى المخرجات الطلابية .

عقب ذلك روى الدكتور خالد الزهراني ضيف اللقاء تجربة تعليم مكة المكرمة في المشاركة في جائزة التعليم للتميز وما تحقق من حصدته الإدارة من مراكز متقدمة في مجال التميز الإداري للجائزة حيث أشار في معرض حديثه إلى أن الجود الشاملة في المجال التعليمي تعني أداء العمل بأسلوب صحيح متقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأقل جهد وكلفة محققا الأهداف التربوية التعليمية ، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميا مشيراً إلى أن الجودة أصبحت تمثل في العصر الحالي ضرورة تتطلبها معطيات المرحلة الحالية لمواكبة المتغيرات المنهجية في مستوى الأداء المرتكزة على معايير جودة تحاكي الرؤية المستقبلية الطموحة في مسيرة بناء الشعوب والتي لن تتحقق إلا من خلال الأداء المجود لجميع جوانب العملية التعليمية.

المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش رحب خلال كلمته التي ارتجلها بهذه المناسبة بالدكتور خالد الزهراني والحضور مبينا أهمية استثمار فعاليات المناسبة في العمل على تطبيقات الجودة الشاملة في مدارسنا وكل مؤسساتنا التربوية وفق أساليب مبتكرة وبطرق متجددة انطلاقا من دورها البارز كأحد أسس ثقافة العمل الإداري المنظم والسبيل الصحيح لتحسين الأداء وتحقيق التميز والإبداع وما لذلك من انعكاس إيجابي على جميع الممارسات المهنية داخل المؤسسة التعليمية بكافة عناصرها ؛ كما أكد المدير العام على أهمية موضوع الجودة التربوية كمطلب هام في الإدارة التربوية منوها بدور المشرف التربوي في تحقيق الجودة في الميدان التربوي بما يمتلكه من مقومات معرفية ومهنية تؤهله للقيام بدوره القيادي لتعزيز مفهوم الجودة التربوية في الميدان، وأشار إلى ما تزخر به مدارس المنطقة من كوادر تربوية مرموقة تستحق الثناء بما تمتلكه من فكر تربوي بناء وحماس في الأداء وبما تقدمة من عطاء تربوي خلاق حازت على إثره العديد من جوائز التميز على مستوى المملكة خلال الأعوام السابقة مقدما الشكر لإدارة الجودة الشاملة على حرصها على تفعيل المناسبة على الوجه اللائق الذي يظهر أهميتها ودورها البناء في صنع التميز في مختلف أوجه العمل التربوي والتعليمي .

وفي ختام الحفل كرم المدير العام ضيف اللقاء وكذلك سفراء الجودة وصناع القرار بالشهادات التذكارية ، فيما كرمت مساعدة المدير العام سفيرات الجودة في الجانب النسائي .