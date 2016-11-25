العيادات التخصصية السعودية قدمت العلاج الكامل لأكثر من (3055) لاجئ سوري في مخيم الزعتري

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال العيادات التخصصية السعودية التابعة لها في مخيم الزعتري خلال الأسبوع الثالث بعد المائتان تقديم جهودها الطبية العلاجية الرائدة والمتكاملة للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم العلاج الطبي لأكثر من 3055مريضا من مراجعي العيادات .

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور / حامد المفعلاني بين ان العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري عملت خلال الاسبوع الماضي على رفع مستوى جاهزيتها الطبية استعدادا لمواجهة التقلبات الجوية ، وذلك بتقديم العلاج و الرعاية الطبية المناسبة للاشقاء السوريين، اضافة للتعزيز من استعداد الوحدات المساندة للعيادات مثل الصيدلية و المختبر و قسم الاشعة وغيرها من الاقسام.

من ناحيته اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان الحملة الوطنية السعودية تقدم جهدا كبيرا لتحسين الاوضاع الصحية العلاجية منها و النفسية للأشقاء اللاجئين السوريين ، مضيفا ان الحملة تولي رعايتها الكبيرة للأشقاء السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة و العجزة و المصابين وتعمل دوما على تقييم حالاتهم المرضية وتقدم لهم العلاج المتكامل واللازم لهم .

وأضاف السمحان انه بالرغم من ارتفاع اعداد اللاجئين في المخيمات وتدهور الاوضاع المعيشية للاجئين السوريين بشكل عام الا ان الحملة تقدم دوما مساعداتها المختلفة وتغطي احتياجات كافة الفئات العمرية من الاشقاء اللاجئين السوريين والتي تشمل المجالات الانسانية وتعمل على التواصل معهم بشكل دائم لتقييم حاجاتهم و تلبيتها ،وذلك عملا بالتوجيهات الحكيمة الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتي تولي جل الاهتمام لتوفير حياة كريمة ملائمة للأشقاء السوريين وأسرهم ، مؤكداً في الوقت نفسه الوقفة الصادقة من المواطنين السعوديين الذين لهم الدور الكبير في هذه المساعدات ، سائلاً الله العلي القدير ان يجزيهم خير الجزاء .